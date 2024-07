Klagenfurts guter Geist: Peter Kilzer räumt die Stadt auf

Wenn Peter Kilzer mit seinem Hund Balu und seinem „Fischlflitzer“ auftaucht, dann freuen sich die Leute. Der sympathische Herr aus Klagenfurt, der im August seinen 70er feiert, hat es zu seiner Mission in der Pension gemacht, Klagenfurt sauberer zu machen. Drei- bis viermal die Woche sammelt er Müll in Fischl und Umgebung. Dabei legt er einen weiten Weg zurück: „Sechs bis sieben Stunden bin ich meistens unterwegs. Ich gehe nicht nur durch Fischl, sondern auch die St. Ruprechter Straße entlang und komme oft bis nach Welzenegg,“ erklärt Kilzer im 5-Minuten-Interview. Für sein Engagement erhielt er im Vorjahr die Dankes- und Anerkennungsurkunde von Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider überreicht.

Von der Sackrodel zum Fischlflitzer

„Angefangen hat alles, als ich noch im Magistrat gearbeitet habe. Da haben mich zwei Bekannte gefragt, ob ich ihnen nicht ein wenig beim Müllsammeln helfen könnte. Ich habe zugestimmt, sie haben nach einem Jahr aufgehört – ich bin fünf Jahre später immer noch dabei“, lacht der Pensionist. Zunächst sammelte Kilzer den Müll mit der Hand, bald nahm er jedoch eine Sackrodel zu Hilfe. Später baute er sich einen kleinen Wagen auf eigene Kosten: „200 Euro hat mich das damals gekostet“, erzählt er. Eines Tages sahen ihn zwei Mitarbeiter der Dachdeckerfirma Fleischmann & Petschnig mit seinem Wagerl durch Fischl spazieren. „Sie haben mir angeboten, mir ein ,anständiges‘ Wagerl zu bauen – und das haben sie dann auch gemacht. Das war der Beginn meines Fischlflitzers“, so Kilzer stolz.

Kuriositäten aus dem Müllsammelalltag

„Sie werden nicht glauben, was man beim Müllsammeln so findet“, erzählt Kilzer. „Das Kurioseste war wohl eine weggeworfene Gasflasche.“ Aber auch Brieftaschen hat er bereits gefunden und abgegeben. Der rüstige Pensionist betont im Gespräch immer wieder, wie gern er seine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt: „Es macht mir Spaß und nebenher habe ich eine körperliche Betätigung.“ Was ihn jedoch ärgert, sind weggeworfene Hundekotsackerl. „Vor allem auf dem Weg hinter der Kirche in Fischl werfen die Leute viele Kotsackerl ins Gebüsch. 50 Meter daneben steht ein Mistkübel. Ich steige in die Büsche und hole die Sackerl dort heraus, das macht sonst keiner“, erklärt Kilzer.

Kein Ende in Sicht

Doch was macht der fleißige Müllsammler eigentlich mit seiner „Beute“? „Ich trenne den Müll in Restmüll und Plastik. Auf meinem Parkplatz habe ich zwei große Container, die mir das Magistrat zur Verfügung gestellt hat. Dort werfe ich alles hinein und einmal in der Woche werden sie geleert“, teilt Peter Kilzer mit. Nach fünf Jahren ist er immer noch voller Motivation unterwegs: Auf die Frage, wie lange er seine ehrenamtliche Müllsammeltätigkeit noch ausüben will, hat er eine klare Antwort: „Ich mache das, solange es noch geht. Und solange ich noch gehen kann, geht das.“