Kufenstechen & Lindentanz: Das war der Arnoldsteiner Kirchtag 2024

Der diesjährige Jahreskirchtag in Arnoldstein am dritten Juliwochenende im Juli wartete mit einem bunten Programm und einer Vielzahl an festlichen Aktivitäten auf. Am Sonntag feierten 18 Paare in den prächtigen, farbenfrohen Untergailtaler Trachten beim Höhepunkt des Festes ihre Verbundenheit und die Tradition.

Vom Gottesdienst zum Frühschoppen

Die Heilige Messe in der Pfarrkirche Arnoldstein bildete den feierlichen Auftakt des Kirchtags. Die Trachtenträger strahlten in ihren festlichen Gewändern und trugen zur besonderen Atmosphäre des Gottesdienstes bei. Im Anschluss an die Messe fand der traditionelle Frühschoppen mit den „fidelen Kanoltolan“ statt. Die mitreißende Musik sorgte dafür, dass die Gäste schnell in Feierlaune kamen. Bei frisch gezapftem Bier und kulinarischen Schmankerln genossen die Besucher die gesellige Runde und das fröhliche Treiben.

Kufenstechen und Lindentanz

Ein weiteres Highlight des Kirchtags war das Kufenstechen, bei dem die sechs mutigen Reiter ihr Geschick und ihre Balance unter Beweis stellen konnten. Die Zuschauer fieberten mit und feuerten die Teilnehmer an, die sich in dem spannenden Wettkampf maßen. Der Lindentanz, eine weitere Tradition des Kirchtags, brachte die Menschen zusammen und sorgte für ausgelassene Stimmung. Die Kranzlträger, Kilian Zimmermann am Sonntag und Patrick Klinkan am Montag, wurden mit großem Applaus gefeiert.

Party mit den Alpenpiraten

Am Abend fand die große Unterhaltung im Festzelt statt, wo die „Alpenpiraten“ für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgten. Die Tanzfläche füllte sich schnell, und die Gäste feierten bis in die späten Stunden. Die Kombination aus traditioneller Musik und moderner Unterhaltung machte den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.