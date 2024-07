Nach Frontalkollision in Pörtschach: Radfahrer verletzt

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 20:08 / ©arborpulchra-stock.adobe.com

Heute gegen 9 Uhr fuhr eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt in Pörtschach am Wörthersee aus einer parallelen Parklücke auf die B83 in Richtung Velden. Dabei dürfte sie einen zeitgleich herannahenden 33-jährigen Rennradfahrer aus Klagenfurt übersehen haben.

Frontalkollision mit Stoßstange

Der 33-jährige Radfahrer konnte dem plötzlich ausparkenden Auto nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit der linken vorderen Stoßstange und kam dadurch zu Sturz. Der 33-Jährige wurde von einem zufällig vorbeikommenden First Responder erstversorgt und danach mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht.