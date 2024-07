Schießstand versehentlich angezündet: Pensionist (80) erzielte „Volltreffer“

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 20:24 / ©BFV FB | Chr. Karner

Gestern Nachmittag, Dienstag 23. Juli 2024, brach gegen 15.50 Uhr beim Linzer Schützenverein Auerhahn ein Brand aus. Ein 80-jähriger Gast erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Der Gast befand sich beim Ausbruch des Brandes im Schießkanal.

Unglücklicher Zufall

Bei einer Überprüfung des Videomaterials konnte festgestellt werden, dass der 80-Jährige nicht absichtlich den Brand ausgelöst hatte. Es stellte sich heraus, dass er den Standregeln entsprechend, Schüsse mit seinem Vorderladerevolver auf sein Ziel abgab. Dabei flogen wohl mehrere Funken vom Lauf der Waffe weg. Sie kamen mit den am Boden angesammelte Pulverrückständen in Verbindung und daraus folgte eine Explosion.

Vollbrand binnen weniger Sekunden

Die so entstandene Stichflamme setzte den gesamten Schießstand binnen Sekunden in Vollbrand. Der 80-Jährige selbst blieb mit viel Glück von der Explosion selbst praktisch unverletzt. „Er zog sich lediglich durch einen Sturz leichte Verletzungen am Handgelenk zu“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Weitere Ermittlungen werden von der Polizei noch durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 20:27 Uhr aktualisiert