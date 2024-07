Mit Sexfotos und -videos erpresst: 54-Jähriger verliert Tausende Euro

Ein derzeit unbekannter Täter steht im Verdacht, in der Zeit von 10. Juli bis 24. Juli 2024 einem 54-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach via Messenger-Dienst Onlinegutscheinkarten betrügerisch herausgelockt zu haben. Im Zuge einer sexuellen Kommunikation wurden von beiden Seiten Fotos und Videos gesendet, woraufhin der unbekannte Täter diverse Gutscheinkarten zu fordern begann. Bei Nichterfüllung drohte er damit, Fotos und Videos an Familie und Freunde des Opfers zu versenden. Der 54-Jährige kam den Aufforderungen nach. Ihm entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Weitere Erhebungen folgen.