Wildlife in der Stadt: Warum sich Füchse in Wien so wohlfühlen

Offene Komposthaufen oder Futter, das für Haustiere draußen stehen gelassen wird, locken die Tiere an und gewöhnen sie an die Anwesenheit von Menschen. Sichtungen von Füchsen in der Stadt sind grundsätzlich kein Grund zur Sorge. Füchse sind von Natur aus scheu und greifen Menschen nicht an. Es ist jedoch wichtig, sie nicht in die Enge zu treiben und ihnen nicht bewusst Nahrung anzubieten. I Wien finden sie ausreichend Nahrung und zahlreiche Versteckmöglichkeiten, weswegen sie sich hier auch so wohlfühlen.

Futterquellen nicht im Freien lassen

Das Wildtierservice des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien bittet daher, darauf zu achten, keine Nahrungsquellen wie Katzen- oder Hundefutter im Freien zugänglich zu machen und Komposthaufen stets abzudecken. Ein wilddichter Zaun bietet den besten Schutz, sollte jedoch in Landschaftsschutzgebieten eventuell einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfen.

Vorsicht vor jungen Wildtieren

Auch wenn es scheint, dass Jungtiere alleine sind, befinden sich Elterntiere meist in der Nähe. Es ist wichtig, die Jungtiere nicht zu berühren, da der menschliche Geruch dazu führen kann, dass die Eltern sie verstoßen. In der Regel benötigen junge Wildtiere keine menschliche Hilfe, sondern lediglich Rücksichtnahme. Sollte ein Jungtier in einer offensichtlichen Notsituation sein, ist das Wildtierservice Wien unter der Telefonnummer 01 4000 49090 erreichbar.