Charity-Theater: 20.000 Euro für schwer kranke Kinder und ihre Familien gesammelt

Bereits zum dritten Mal lud McDonald’s Franchisenehmer Rudolf Ringhofer heuer zu einem Charity-Theaterabend in den Innenhof des Klagenfurter Stadthauses ein. Am Programm stand eine Vorstellung der Komödie „Weinprobe für Anfänger“ von Ivan Calbéracs. Im Rahmen des wohltätigen Abends wurden insgesamt 20.000 Euro an Spenden für die Ronald McDonald Kinderhilfe gesammelt, die österreichweit schwer kranke Kinder und deren Familien während der Behandlungszeit im Krankenhaus ein „Zuhause auf Zeit“ bietet.

©Dietmar Wajand Gastgeber Rudolf Ringhofer mit Gattin sowie Stadträtin Sandra Wassermann mit Begleitung beim Charity-Theaterabend in Klagenfurt.

Österreichpremiere für „Weinprobe für Anfänger“

Das Erfolgstheaterstück „Weinprobe für Anfänger“ des französischen Regisseurs Ivan Calbéracs wurde bereits erfolgreich verfilmt und mit dem renommierten französischen Theaterpreis Prix Molieré ausgezeichnet. Nach großen Erfolgen auf den Bühnen Europas wurde das Theaterstück nun erstmals auch in Österreich beim Theater Sommer Klagenfurt unter der Regie von Autorin Nici Neiss aufgeführt. Die Vorstellung im Freilufttheater Klagenfurt brachte die Gäste nicht nur zum Lachen, sondern motivierte auch zum Spenden für den guten Zweck. Alles in allem konnte so im Zuge des Abends eine Spendensumme von 20.000 Euro zugunsten der Ronald McDonald Kinderhilfe gesammelt werden.

Zahlreiche Gäste nahmen teil

Der Einladung zum Charity-Theaterabend folgten zahlreiche Gäste, so etwa Domdekan Peter Allmaier und Stadträtin Sandra Wassermann. „Seit über 37 Jahren unterstützt die Kinderhilfe schwer kranke Kinder und ihre Familien mit Wohnmöglichkeiten in Kliniknähe für die Dauer ihrer medizinischen Behandlung. Ich freue mich sehr, ein Zeichen für die unerlässliche Arbeit der Ronald McDonald Kinderhilfe zu setzen und bedanke mich herzlich bei unseren Gästen“, resümiert McDonald’s-Franchisenehmer Rudolf Ringhofer den Theaterabend im Zeichen des guten Zwecks.

