Der Donnerstag bringt Kärnten Sonnenschein & Sommerfreuden

Am Donnerstag wird es in Kärnten sommerlich: Wie Geosphere Austria prognostiziert, scheint über dem südlichsten Bundesland häufig die Sonne. Dabei weht ein mäßiger Nordwestwind. Im Laufe des Tages bilden sich einige dünne Wolken, ab Mittag können vor allem über dem Bergland auch Quellwolken auftreten. Gewittrige Schauer sind jedoch nur lokal zu erwarten, betroffen könnten am ehesten die Nockberge sein. Im Norden Kärntens weht ein frischer Nordwind. Die Temperaturen am Donnerstag erreichen in Kärnten bis zu 29 Grad.