Fake-Inserat auf Buchungsportal: Grazer tappte in teure Urlaubsfalle

Über ein Buchungsportal buchte der Mann also ein luxuriöses Appartement mitten im Zentrum für 1.600 Euro. Einen Tag später bekam er dann allerdings die Nachricht, dass die Buchungsanfrage abgelaufen sei. „Der Grazer wandte sich daraufhin direkt per WhatsApp an den vermeintlichen Vermieter. Die Nummer war auf den Inserat-Fotos angeführt. Nach Angabe seiner Daten erhielt er eine täuschend echt aussehende Buchungsbestätigung per Mail, in der noch zusätzlich 300 Euro Kaution verlangt wurden“, teilt die AK Steiermark mit.

Grazer wurde misstrauisch und handelte schnell

Als später noch immer keine Buchungsbestätigung auf seinem Kundenaccount zu sehen war, wurde er schließlich misstrauisch. „Unserer Ansicht nach hat die Buchungsplattform die gebotene Sorgfaltspflicht verletzt, das Fake-Inserat war sogar mit den Worten „neu“ und „hervorgehoben“ besonders gut sichtbar“, weiß die AK. Schlussendlich bekam der Mann die 1.900 Euro vom Online-Portal erstattet.