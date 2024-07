Sonne und Wolken: So verläuft der Donnerstag in Österreich

In der Westhälfte Österreich geht es am Donnerstag bereits sonnig und großteils trocken durch den Tag. Im Osten des Landes wechseln Sonne und Wolken einander ab und am Vormittag werden vor allem in den Bergen noch die ein oder anderen Regentropfen erwartet.

Bis zu 28 Grad möglich

„Am Nachmittag nimmt die Schauerneigung weiter ab, die Quellwolken lösen sich mehr und mehr auf und die Sonne scheint verbreitet“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Auch der Wind begleitet uns leicht durch den Tag. Die Frühtemperaturen liegen bei 11 bis 19 Grad. Im Laufe des Tages wird es etwas wärmer, mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad.