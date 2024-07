Sonne, Wolken, Regen: So wird das Wetter in der Steiermark am Donnerstag

Am Donnerstag kämpft sich die Sonne durch.

Am Donnerstag kämpft sich die Sonne durch.

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 22:00 / ©5 Minuten

„Der Donnerstag startet vom Ennstal über Mariazell bis ins Mürztal stellenweise noch mit dichteren Wolken, selbst ein paar Regentropfen können zunächst noch dabei sein. Im Laufe des Vormittags setzt sich hier dann recht sonniges Wetter durch“ so die Wetterprognose der GeoSphere. Der Nordwestwind soll noch schwach bis mäßig wehen. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, am Nachmittag seien dann 20 bis 27 Grad zu erwarten.