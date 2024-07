15-Jähriger bei Unfall mit Heuballenpresse verletzt

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 24. Juli 2024, 22:54 / ©5 Minuten

Am Mittwoch gegen 17 Uhr waren ein 41-jähriger Mann und sein 15-jähriger Sohn aus dem Bezirk Spittal an der Drau sowie ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Lienz mit Heuarbeiten im Bezirk Spittal an der Drau beschäftigt. Aus derzeit noch unbekannter Ursache geriet der 15-Jährige beim Auswurf eines Heuballens aus der Heuballenpresse mit seinem Bein zwischen den Heuballen und einen Gabelzinken des Frontladers, der vom 55-Jährigen gelenkt wurde. Der 15-Jährige wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort vom NAH „ARA 3“ ins Klinikum Klagenfurt verbracht.