Crash in Kaindorf: Biker kollidiert mit Mopedfahrer – beide verletzt

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 06:11 / ©FF Kaindorf

Gegen 16 Uhr fuhr ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Weiz sein Motorrad auf der L 413 von Kaindorf kommend in Fahrtrichtung Dienersdorf. „Auf Höhe des Straßenkilometers 4,5 wollte der Biker einen Mopedlenker überholen und übersah dabei, dass dieser gerade links in einen Weg abbiegen wollte. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Mopedlenker“, so berichtet die Polizei vom Unfallhergang.

©FF Kaindorf Ein Motorradfahrer und ein Mopedlenker kollidierten. ©FF Kaindorf Die Feuerwehr barg die Unfallfahrzeuge.

53-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Der 53-Jährige wurde dabei schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der 15-jährige Mopedlenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde von der Rettung erst in das LKH Hartberg und schließlich in die Kinderklinik nach Graz gebracht.

Unfallstelle bis 18 Uhr gesperrt

Aufgrund der Verletzungen war bei beiden Fahrzeuglenkern ein Alkotest nicht durchführbar. Die L 413 war im Bereich des Unfalls bis 18 Uhr zur Gänze gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde von der Feuerwehr Kaindorf eingerichtet.