Tierquäler zielte mit Luftdruckgewehr auf Katze: Schwer verletzt

Zweimal wurde eine Katze in Oberösterreich von einem Luftdruckgewehr erwischt.

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 06:26 / ©Montage: Canva

Schock für ein Ehepaar im oberösterreichischen Bezirk Ried im Innkreis: Mit einem Luftdruckgewehr wurde in der Nacht auf den 23. Juli 2024 zumindest zweimal auf ihre Katze geschossen. „Ein Projektil steckte zwischen den Augen des Tieres“, teilt die Polizei mit. Das andere traf den Vierbeiner im Bauchbereich.

Polizei bittet um Hinweise aus der näheren Umgebung von St. Ulrich

„Der Tatort ist vermutlich in Senftenbach in der näheren Umgebung von St. Ulrich“, so die Beamten weiter. Sie bitten nun um zweckdienliche Hinweise vonseiten der Bevölkerung. „Entsprechende Wahrnehmungen können bei der Polizeiinspektion Aurolzmünster unter 059133 4242 mitgeteilt werden“, heißt es weiter.

Katze kämpft ums Überleben

Das Projektil zwischen den Augen des Tieres konnte in der Zwischenzeit glücklicherweise entfernt werden. Jenes im Bauchbereich musste man jedoch zum Wohle des Tieres bis dato im Körper lassen, „aufgrund einer komplizierten Operation“, erklären die Polizisten abschließend.