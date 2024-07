Lkw ging auf A9 in Flammen auf: Fahrer hörte zuvor „ein lautes Geräusch“

Gegen 14 Uhr wurde eine Streife der Autobahnpolizei Gleinalm auf die A9 Pyhrnautobahn gerufen, da auf Höhe des Straßenkilometers 127,9 in Fahrtrichtung Linz ein am Pannenstreifen abgestellter Lkw eine starke Rauchentwicklung zeige. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand der Lkw bereits in Brand, sodass die Autobahn auch in Folge der starken Rauchentwicklung für ca. 15 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt wurde.

©FF Traboch-Timmersdorf Brand auf der A9. ©FF Traboch-Timmersdorf Ein Lkw ging am Pannenstreifen in Flammen auf.

Bemerkte Brand durch Blick in Seitenspiegel

Die Feuerwehr Traboch-Timmersdorf konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der 48-jährige ungarische Lkw-Lenker habe kurz vor Brandausbruch ein lautes Geräusch gehört und anschließend im Seitenspiegel Rauchentwicklung bemerkt. Er konnte den Lkw rechtzeitig am Pannenstreifen abstellen und unverletzt das Fahrzeug verlassen.