LKW-Fahrer rammt Auto auf Pannenstreifen: Eine Schwerverletzte

Der 43-jährige LKW-Lenker aus Wien war am Mittwochmorgen auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz, als es zu dem Unfall kam. „Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er mit dem am Pannenstreifen abgestellten Auto einer 35-jährigen Wienerin“, heißt es seitens der Polizei.

Wienerin trug schwere Verletzungen davon

Der Wagen der Frau wurde an der rechten Fahrzeugfront erfasst und gegen die Leitschiene geschleudert. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. „Die Frau wurde in der Folge mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen“, so die Beamten weiter. Der LKW-Lenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 06:43 Uhr aktualisiert