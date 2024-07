Pizza am Berg: Der Annakirchtag steht vor der Tür

Am Wochenende wird am Fuße des Mittagskogels wieder ordentlich gefeiert: Der jährliche Annakirchtag, der von der Mountainbike-Guiding-Gruppe Alpbrothers organisiert wird, findet diesen Samstag statt. „Ab 10 Uhr geht es am Areal der ehemaligen Annahütte (auf rund 1600 Metern) mit guter Musik, kühlen Getränken, Kirchtagssuppe und hausgemachten neapolitanischen Pizzen los“, teilen die Veranstalter stolz mit. Auch heuer steht wieder der Alpen-Adria-Gedanke an oberster Stelle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 07:33 Uhr aktualisiert