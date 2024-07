Nach Unwetter-Katastrophe: Bundesheer rückt zur Unterstützung aus

In den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl wurde in der Nacht auf den 17. Juli 2024 Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Einwohner wurden daher gebeten, zu Hause zu bleiben, höher gelegene Räume aufzusuchen und Keller und Tiefgaragen zu meiden. „Es ist echt schlimm hier. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mein größter Dank gilt den Einsatzkräften“, so schilderte eine Einwohnerin von Thörl die alarmierende Lage vor Ort gegenüber 5 Minuten. Bilder zeigen die Spur der Verwüstung, welche die Unwetter in Thörl hinterlassen haben. Besonders dramatisch ist die Situation in Kalwang, wo eine Fischzucht nahezu komplett zerstört wurde. Aufgrund des Hochwassers haben betroffene Gemeinden auch mit Verunreinigungen des Trinkwassers zu kämpfen.

Assistenzeinsatz des Bundesheeres startet

Ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres wurde für die betroffenen Gebiete angefordert und am gestrigen Mittwoch freigegeben. 15 Soldaten werden voraussichtlich eine Woche lang in Thörl und Aflenz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) im Einsatz stehen. Ab heute werden zwei Schneidetrupps den Feistringbach, der nach Erkundung als Gefahrenbereich eingestuft wurde, von Verklausungen befreien. Es soll verhindert werden, dass angrenzende Ortschaften nach neuerlichen Regenfällen überflutet werden. In der Ober- und Weststeiermark steht das Bundesheer seit Anfang Juli in mehreren Gebieten im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 07:59 Uhr aktualisiert