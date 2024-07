Nach Unwetter: Wegsanierungen in Neuhaus schreiten voran

Diese Woche wurde der Güterweg von Bach nach Illmitzen im Beisein von Agrarreferent LHStv. Gruber feierlich wiedereröffnet und für den Verkehr freigegeben. Im August des Vorjahres hat die Unwetterkatastrophe Zacharias schwere Schäden in ganz Kärnten verursacht, auch im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Knapp 40 Abschnitte an den Landesstraßen und mehr als 200 Wege im ländlichen Wegenetz waren damals betroffen. Besonders heftig hat es den Bezirk Völkermarkt getroffen, in dem viele Forststraßen und Wege verlegt, unterspült oder ganz zerstört wurden. Teilweise waren die Schäden so massiv, dass Sanierungen noch andauern.

Güterweg von Bach nach Illmitzen fertig

Gerade fertig geworden sind dagegen die Arbeiten an dem knapp zwei Kilometer langen Güterweg von Bach nach Illmitzen. Anfang der Woche wurde der Weg im Beisein von LHStv. Gruber, Bürgermeister Patrick Skubel sowie Vertretern der Agrartechnik und der Gemeinde offiziell wiedereröffnet und für den Verkehr freigegeben. Die Gesamtkosten für das Wegprojekt belaufen sich auf rund 520.000 Euro, wovon 130.000 Euro aus dem Agrarreferat von LHStv. Martin Gruber gefördert wurden. „Eine wichtige Verbindung in der Gemeinde Neuhaus, bei der wir über die Agrartechnik des Landes rasch helfen konnten, mit finanzieller und fachlicher Unterstützung“, betonte LHStv. Gruber bei der Eröffnung.

Großes Sanierungsprojekt „Graditschach – Illmitzen“

Mit Gesamtbaukosten in der Höhe von 824.000 Euro (Förderung: 206.000 Euro) zählt die Sanierung des Güterwegs „Graditschach – Illmitzen“ zu den großen Sanierungsprojekten der Gemeinde Neuhaus. Die knapp zwei Kilometer lange Weganlage, die von der Hollaufgraben Straße bis zum Petelinkreuz in Illmitzen führt, soll 2025 fertig sein. Bis dahin sollen auch die Arbeiten am zerstörten Güterweg „Motschula – Wesnitzen“ (zwischen Gasthaus Hartl und Gemeindestraße nach Kömmel) abgeschlossen sein. Hier belaufen sich die Kosten auf 181.000 Euro, davon werden 25 Prozent über das Agrarreferat gefördert.

Noch dieses Jahr soll die Sanierung des Güterweges „Heiligenstadt“ abgeschlossen sein. Der Weg verläuft von der B81 Bleiburger Straße bis zur Hofstelle vulgo Tratar. Die Baukosten betragen 171.000 Euro, wovon 42.700 Euro aus dem Agrarreferat gefördert werden.