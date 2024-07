Über 100 Florianis im Einsatz bei Industriebrand in St. Ruprecht an der Raab

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 08:14 / ©BFV Weiz

„Seit ungefähr 5 Uhr stehen acht Feuerwehren mit 24 Fahrzeugen und 109 Personen sowie das Rote Kreuz und die Polizei bei einem Brand einer Filteranlage in einem Betrieb in St. Ruprecht a. d. Raab im Einsatz“, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Weit. „Aktuell ist der Einsatz unter Kontrolle, es gibt keine verletzten Personen“, so lauten die ersten Informationen.