Beim Ãœberholen: Motorradfahrer crasht in abbiegendes Auto

Der 44-j√§hrige einheimische Motorradlenker fuhr mit seinem Motorrad auf der B311 (Pinzgauer Stra√üe) in Fahrtrichtung Zell am See. Im Ortsgebiet von Weikersbach √ľberholte er eine stehende Kolonne und kollidierte dabei mit dem an der Kolonnenspitze nach links abbiegenden Fahrzeug einer 59-j√§hrigen Frau aus dem Bezirk Salzburg Umgebung. Der Motorradlenker wurde unbestimmten Grades verletzt, die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.¬†

Ein Alkotest verlief bei beiden Unfallbeteiligten negativ. Der Motorradlenker wurde vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert. Aufgrund der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle war die B311 kurzzeitig nur einspurig befahrbar.