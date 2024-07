Berufliche Perspektive: Ausbildung für Migranten in Kärntner Baubranche

Unter dem Motto „Gemeinsam lernen, miteinander sprechen“ bietet das Koordinationsprojekt „Handwerk verbindet“ intensive Sprachkurse, technische Vorbildung und praktische Erfahrungen in Kärntner Baufirmen, um Integration und berufliche Entwicklung zu fördern. Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ): „Mit dem erfolgreichen Abschluss können die Absolventinnen und Absolventen des Grundlehrgangs nun in unser gemeinsames Qualifizierungsprojekt ‚Bau packt an‘ einsteigen. In diesem Projekt werden Hilfskräfte zu Fachkräften geschult.“ Ein Mehrwert für alle Beteiligten, wie betont wird: Die Teilnehmenden profitieren von neuen beruflichen Chancen, während die Bauwirtschaft motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte gewinnt.

Soll Facharbeitermangel in Kärnten bekämpfen

„Aus- und Weiterbildung schafft Chancen zur Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft und bleibt zugleich unsere zentrale Strategie zur Lösung des Fachkräftebedarfes“, erklärt auch AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig. Auch für andere Bundesländer habe Kärnten mit dieser Initiative eine Vorreiterrolle übernommen, unterstreicht Wedenig: „Das ist ein Exportschlager, wir haben das Projekt schon an diversen Stellen in Österreich vorgestellt!“ Ideengeber war Landesinnungsmeister Robert Rauter: „Es eröffnet neuen Bürgern und Bürgerinnen Chancen und schlägt eine Brücke in die Gesellschaft, während es aktiv hilft, den Facharbeitermangel zu bekämpfen. Dieses Projekt ist ein Gewinn für die Teilnehmer und für die gesamte Bauwirtschaft in Kärnten.“ Die kontinuierliche und enge Zusammenarbeit von Organisationen wie der Wirtschaftskammer Kärnten, dem AMS Kärnten, dem ÖIF Kärnten, dem IAM Kärnten, den Kärntner Volkshochschulen, dem Land Kärnten, der Gewerkschaft Bau-Holz Kärnten und der BAUAkademie Kärnten sei entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts.

Kärntner Projekt soll erweitert und fortgeführt werden

Das Projekt „Handwerk verbindet“ umfasst intensive Sprachkurse, die Vermittlung von Fachvokabular und alltagsnaher Kommunikation sowie eine praxisorientierte Grundbildung, die theoretischen und praktischen Unterricht mit einem Praktikum in den zahlreichen Kärntner Partnerunternehmen kombiniert. Beim Start der Grundbildung nahmen zwölf Personen teil, wovon acht Personen eine Ausbildung zum Hochbauer anstreben, während die restlichen vier ihre Leidenschaft für den Beruf des Malers entdeckt haben. Durch gemeinsame Lern- und Arbeitserfahrungen würden zudem Netzwerke und Freundschaften entstehen, welche weit über die Ausbildungszeit hinaus reichen. Nach dem großen Erfolg des Pilotprojekts ist sich das Initiatoren-Netzwerk deshalb einig: Das Projekt soll verbreitert und weitergeführt werden, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, von dieser umfassenden Ausbildung zu profitieren.