Drei Beteiligte bei Auffahrunfall: Weizerin verweigerte Alkoholtest

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ludersdorf wurde ein 63-jähriger Motorradfahrer verletzt

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 09:15

Gegen 14.5 Uhr war die 59-jährige Weizerin mit ihrem Auto auf der B65 von Gleisdorf kommend in Richtung Graz unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 54-jähriger Lkw-Lenker gefolgt von einem 63-jährigen Motorradfahrer. Kurz nach einem Kreisverkehr beschleunigte die 59-Jährige laut Angaben der Zeugen noch und bremste dann plötzlich ab. Der Lkw-Fahrer bremste, um einen Unfall zu verhindern. Der Motorradfahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Lkw auf.

63-Jähriger Weizer verletzt

Der 63-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, wurde noch an der Unfallstelle vom Roten Kreuz erstversorgt und in weiterer Folge ins LKH Weiz gebracht. Die 59-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch im Zuge der Erhebungen an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Die Frau zeigte sich unkooperativ und verweigerte einen Alkotest. Sie wurde angezeigt.