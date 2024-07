Toter im Hotel: Dringend Tatverdächtiger in Tschechien festgenommen

Wie bereits berichtet, wurde gestern Vormittag ein 29-Jähriger mit schweren Verletzungen im Kopfbereich in einem Hotelzimmer aufgefunden. Ein Arbeitskollege suchte den 29-Jährigen in dessen Hotelzimmer auf, da dieser in der Früh nicht zur Arbeit erschienen ist. Durch den Arbeitskollegen wurde umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt, jedoch konnte der Notarzt nur mehr den Tod des 29-Jährigen feststellen.

Sondereinheit nimmt Tatverdächtigen fest

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben hat die Ermittlungen umgehend übernommen, um die Hintergründe des Tötungsdeliktes zu klären. Schließlich erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen einen 33-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung durch das Bundeskriminalamt, wurden eingeleitet. Aufgrund der guten internationalen polizeilichen Zusammenarbeit, konnte gestern gegen 19 Uhr, der 33-jährige Tatverdächtige durch eine Sondereinheit der tschechischen Polizei in der Nähe seines Wohnhauses in Tschechien aufgrund eines internationalen Haftbefehls vorläufig festgenommen werden. Der 33-Jährige befindet sich derzeit in Tschechien in polizeilicher Anhaltung. Begleitend sind noch umfangreiche Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Falles durchzuführen.