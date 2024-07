Bis zu 34 Grad: Am Wochenende wird es wieder heiß in der Steiermark

Am kommenden Wochenende wird es wieder heiß. Am Samstag sollen in Teilen Österreichs sogar Werte bis zu 36 Grad erreicht werden. Wie aber sieht es in der Steiermark aus? Werden dort ähnlich hohe Temperaturen erwartet?

Magst du heiße Temperaturen?

Bis zu 34 Grad am Sonntag in der Südoststeiermark

Ganz so heiß wird es zwar nicht werden, aber 34 Grad sollen zumindest am Sonntag in der Südoststeiermark möglich sein. „36 Grad werden eher im Wiener Raum erwartet. Höhere Temperaturen wird es am Wochenende vor allem im Osten und Südosten Österreichs geben“, so die Auskunft eines Experten der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten.

Bereits morgen könnte der 30er geknackt werden

Die Werte steigen in den kommenden Tagen zunehmend. „Morgen schaffen wir vielleicht den 30er“, prognostiziert der Spezialist. Es werden flächendeckend Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad erwartet, vereinzelt können aber auch 30 Grad möglich sein. Am Samstag soll es dann in den Niederungen verbreitet über 30 Grad haben. Die Höchstwerte bewegen sich laut derzeitigen Prognosen zwischen 28 und 30 Grad.

Nicht überall wir es so heiß

Am Sonntag sollen dann sogar die 34 Grad in Teilen der Steiermark möglich sein. Im Westen jedoch wird es nicht ganz so warm. „In Liezen bleiben die Temperaturen sogar unter 30 Grad, weil am Nachmittag Regenschauer und Gewitter eintreten“, heißt es gegenüber 5 Minuten.

Wie geht es nächste Woche weiter?

Bleibt es auch nächste Woche so warm? „Wir gehen davon aus, dass es nächste Woche sommerlich heiß weitergehen wird. Es werden Temperaturen um die 30 Grad erwartet, vielleicht auch darüber“, so der Experte. „Eine massive Hitzewelle wird aber laut derzeitigen Prognosen nicht erwartet“, ergänzt er weiter.