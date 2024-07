Villacher Kirchtag: Heuer gibts Freibier für Einsatzkräfte

Erstmals findet heuer im Rahmen des Villacher Kirchtages der „Blaulicht-Kirchtag“ am Kaiser-Josef-Platz statt. Alle Einsatz-Organisationen in der Stadt Villach sowie Villach-Land sind dazu eingeladen. Kirchtagsobfrau Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) erklärt: „Damit wollen wir allen Blaulicht-Organisationen für ihren Einsatz im Dienste der Gesellschaft ein kleines Dankeschön aussprechen.“ Eigens für die Helfer wird es dafür am Dienstag, dem 30. Juli 2024, ab 19 Uhr, einen eigenen Ausschank-Bereich am Kaiser-Josef-Platz geben, der mit einem „Blaulicht“ gekennzeichnet ist. Zur Wahl stehen Villacher Bier sowie auch Almdudler und Soda (solange der Vorrat reicht). Eingeladen sind zum Beispiel die Feuerwehr, das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Wasser- sowie Bergrettung und viele mehr.

So kommt ihr zu eurem Freigetränk: Unbedingt einen Ausweis oder Bescheinigung der jeweiligen Einsatzorganisation mitnehmen oder einfach das Feuerwehr-Shirt oder Wasserrettungs-Polo bzw. ähnliches anziehen, um zu verdeutlichen, dass man einer Blaulicht-Organisation angehört.

©5 Minuten Am Foto: Kirchtagsobfrau Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ)

Neuer Tanzboden am Oberen Kirchenplatz

Auch sonst sind stehen zahlreiche Neuerungen am Programm, so wartet Iris Huber von der Tanzschule Huber von Dienstag bis Samstag darauf, den Gästen die richtige Schrittfolge zu lernen. „Es freut mich, dass es erstmals einen Tanzboden im Bereich des Oberen Kirchenplatzes geben wird. Ich glaube, dass Traditionen, wie das Tanzen gepflegt gehören. Dass der Villacher Kirchtag diesen Gedanken nun stärker aufnimmt, finde ich großartig“, betont Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Weiters gibt es neben dem richtigen Kirchtagsschleifen binden mit Trachten Roll auch musikalische Unterhaltung. Dabei können die neu erlernten Tanzschritte gleich ausprobiert werden.

Villacher Kirchtagsherz bietet etliche Vorteile

Auch drehe sich heuer wieder alles um das schmucke Kirchtagsherz, wie Vizebürgermeisterin Sandriesser hervorhebt: „Es präsentiert sich nach einem Gestaltungswettbewerb neu und frisch. Mit dem Erwerb des Herzansteckers um fünf Euro sind außerdem einige besondere Vorteile verbunden!“ Darunter die Gratis-Benutzung der mobilen Toilettenanlagen am Kirchtags-Gelände, die Gratis-Benutzung des Kirchtags-BUS:SI für ein sicheres Heimkommen im gesamten Stadtgebiet, die Gratis-Benutzung der Busse zum Faaker- und Ossiacher See in Kooperation mit der Tourismusregion Villach und eine 20-prozentige Ermäßigung beim Kauf von Kirchtags-Merchandising-Artikel im Stadtmarketing. „Das Herz gibt es im Büro des Stadtmarketings am Hans-Gasser-Platz und beim Verkaufsstand auf dem Hauptplatz“, unterstreicht Stadtmarketing-Geschäftsführer Piere Bechler.

©5 Minuten | Am Foto: Stadtmarketing-Geschäftsführer Piere Bechler ©5 Minuten | Im Zuge eines Gestaltungswettbewerbes wurde das Villacher Kirchtagsherz neu designt.

Spenden-Aktion für in Not geratene Villacher

Auch die Villacher Bauerngman unter Großbauer Kurt Maschke fiebert dem 79. Villacher Kirchtag bereits entgegen: „Das Hochamt, der Jakobimarkt, das Kirchtagsladen und der Trachtenumzug am Kirchtags-Samstag zählen zu den absoluten Höhepunkten im Gmanjahr und sind nicht mehr wegzudenken. Die Spenden von unseren Gönnern für in Not geratene Villacher kommen in dieser Woche in unsere Kindlkassa!“ Der traditionelle Jakobimarkt findet am 29. Juli 2024, zwischen 8 und 18 Uhr, am Oberen Kirchenplatz statt – mit zusätzlichen Ausstellern sowie altem und neuem Handwerk. Der Bieranstich ist um 10 Uhr.

©5 Minuten Am Foto: Großbauer Kurt Maschke von der Villacher Bauerngman

Das steht heuer am Programm! Mit dem traditionellen Hochamt in der Stadtpfarrkirche St. Jakob und dem anschließenden Bieranstich am Rathausplatz wird der Villacher Kirchtag am Sonntag, dem 28. Juli 2024, eröffnet.

Der Montag steht traditionell ganz im Zeichen der Nachbarn aus Slowenien. Es präsentierten sich siech Bled, Menges, die Region Brda und Moravce. Höhepunkt bildet das Konzert der Alpski Kvintets (Beginn: 19 Uhr)

Am Dienstag präsentiert nicht nur der EC VSV sein neues Team, sondern es wird auch Volksmusik-Star Marc Pircher erwartet.

Präsentiert von den Stadtwerken Klagenfurt wird am Mittwoch, um 21 Uhr VOXXCLUB auftreten. Anschließend sorgt „Buena Banda“ am Rathausplatz für Stimmung.

Der Donnerstag steht unter dem Motto „Blasmusik und Kirchtagsklänge“. Mit dabei unter anderem das Kelag-Blasorchester, die Trachtenkapellen Mörtschach und Patergassen.

Der Freitag steht im Zeichen des Volkstanzes: internationale wie heimische Gruppen treten auf.

Der Kirchtags-Samstag begeistert mit einem gelungenen Mix aus Musik, Tanz, viel Volkskultur und Brauchtum.

Was ist los am Villacher Kirchtag? Volksmusik am Hauptplatz Villach Der Kirchtags-Gastgarten am Hauptplatz eröffnet am Dienstag, dem 30. Juli: Auf insgesamt vier Bühnen präsentiert ORF-Moderator Franz Posch mit 28 Volksmusik-Ensembles echte unverfälschte Volksmusik. Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz Ab Dienstag werden am Kaiser-Josef-Platz im Rahmen des Szene-Kirchtags ab 18 Uhr Partybands, wie „Egon 7“ und „Showdown“, sowie die DJs Markus Zechner und Joseph Erin für Stimmung sorgen. Kulinarik und viel Stimmung am Burgplatz, Unteren Kirchenplatz und am Standesamtsplatz Während am Unteren Kirchenplatz wieder die „Piazza Italia“ Köstlichkeiten aus Italien auftischt, laden die Nachbarn aus der Steiermark am Standesamtsplatz zum traditionellen Aufsteirern. Neu ist heuer auch die Kirchtags-Alm auf dem Burgplatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 11:59 Uhr aktualisiert