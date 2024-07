Stahlseil bei Lastenaufzug riss: Mann stürzte in die Tiefe

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 11:46 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling dürfte gerade mehrere Fässer in einen Lastenaufzug verladen haben, als vermutlich das Stahlseil des Aufzuges riss und der Mann samt Liftkabine zwei Stockwerke in die Tiefe stürzte. Nachdem der Verletzte durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Liftschacht gerettet worden war, wurde er nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen schweren Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.