Frontalcrash: Motorrad übersieht Auto bei Überholmanöver

Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten fuhr mit einem Motorrad aus Richtung Böhlerwerk kommend in Fahrtrichtung Seitenstetten. Auf Höhe des Straßenkilometers 20,800 wollte der 70-Jährige einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und dürfte dabei einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 41-jährigen Frau aus dem Bezirk Amstetten, übersehen haben. Beim folgenden Frontalzusammenstoß erlitt der 70-jährige Motorradlenker Verletzungen schweren Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Die 41-jährige Pkw-Lenkerin erlitt Verletzungen leichten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs verbracht.