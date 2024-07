Diebestour durch Österreich: Weißrussen (23, 19) verhaftet

Gestohlen wurden dabei vorwiegend hochpreisige Alkoholika und Toilettenartikel. In Wien mieteten sie dafür extra einen Pkw für eine Woche. Am 24. Juli 2024 versuchten sie kurz vor 18 Uhr in einem Supermarkt im Gemeindegebiet von Weyer einen Ladendiebstahl zu begehen. Sie füllten ihren Einkaufswagen mit Waren und versuchten das Geschäft durch die Eingangstüre wieder zu verlassen. Eine aufmerksame Kassiererin bemerkte dies und sprach einen der beiden an, woraufhin dieser zum bereits wartenden Pkw flüchtete.

Polizei nahm die Verfolgung auf

Wegen der umgehend erstatteten Anzeige konnten die Polizisten den Wagen noch im Ortsgebiet von Weyer wahrnehmen und die Verfolgung aufnehmen. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit raste das Fahrzeug durch das Ortsgebiet. Dennoch gelang es den Beamten, den Wagen anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass im Kofferraum, unter der Ablage versteckt, ca. 150 Rasierklingenverpackungen und hochpreisige Alkoholika versteckt waren. Da die beiden Insassen keinen Nachweis über den rechtmäßigen Besitz dieser Gegenstände bzw. keinen Kaufbeleg vorweisen konnten, wurden sie vorläufig festgenommen und die Gegenstände sichergestellt. Bei den darauffolgenden Ermittlungen ergaben sich weitere Tathandlungen durch die beiden im gesamten Bundesgebiet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten auf freiem Fuß angezeigt. Wegen der Unrechtmäßigkeit ihres Aufenthalts blieben sie aber dennoch in Polizeigewahrsam. Sie wurden in das Polizeianhaltezentrum Wels überstellt.