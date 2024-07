Unwetter verwüstet Familienbetrieb: „Wissen nicht, wie es weitergeht“

In den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl wurde in der Nacht auf den 17. Juli 2024 Zivilschutzalarm ausgelöst. „Es ist echt schlimm hier. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mein größter Dank gilt den Einsatzkräften“, so schilderte eine Einwohnerin von Thörl die alarmierende Lage vor Ort gegenüber 5 Minuten. Bilder zeigen die Spur der Verwüstung, welche die Unwetter in Thörl hinterlassen haben. Aufgrund des Hochwassers haben betroffene Gemeinden auch mit Verunreinigungen des Trinkwassers zu kämpfen.

Fischzucht in Kalwang komplett verwüstet

Besonders dramatisch war die Situation in Kalwang, wo eine Fischzucht nahezu komplett zerstört wurde. Rund 250 Tonnen Fische wurden aus den Becken gespült und im Umland verstreut. Die Gemeinde rief die Bürger zur Mithilfe beim Einsammeln der verendeten Fische auf.

Liesingbach trat über die Ufer

Nun ist es mehr als eine Woche her, dass sich die Unwetter-Katastrophe ereignete. Wie steht es nun um die Fischzucht in Kalwang? Eva Maria Igler, die zusammen mit ihrem Mann Hannes Igler die Forellenzucht Igler betreibt, schildert gegenüber 5 Minuten die dramatische Situation, als das nächtliche Unwetter einbrach: „Durch den Starkregen bei uns und vor allem im Liesinggraben bei Unterwald (Wald am Schoberpass) stieg der Liesingbach so stark an, dass dieser um etwa 0.30 Uhr in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli über die Ufer trat.“ Die Flut erstreckte sich über die gesamte Anlage. Aktuell ist die Familie und die Mitarbeiter der Fischzucht mit dem Räumen und Säubern der Anlage sowie dem Reinigen der Teiche beschäftigt. „Damit wir in erster Linie wieder zu Quell- beziehungsweise Frischwasser kommen“, berichtet Igler.

Welle der Hilfsbereitschaft folgte

Auf die Katastrophe bei dem steirischen Familienbetrieb folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Zahlreiche Freiwillige kamen, um zu helfen: „Es war eine unglaubliche Menge an freiwilligen Helfern aus der nahen Umgebung, aber auch Leute von weiter weg. Wir haben auch Essen, Kuchen und Getränke bekommen, damit konnten wir alle versorgen. Eine sehr berührende Hilfsbereitschaft war da und wir waren sehr überwältigt davon“, berichtet Eva Maria Igler von der großartigen Unterstützung und ergänzt: „Wir sind sehr dankbar, dass wir nicht allein waren in dieser Situation.“

„Arbeiten uns jeden Tag einen Schritt weiter“

Wie aber steht es nun um den Betrieb? „Wir arbeiten uns jeden Tag einen Schritt weiter“, so Igler. In Absprache mit den Behörden wird nun weiter vorgegangen und geplant, was zu tun ist. Die Arbeiten, abgesehen von Räum- und Reinigungsarbeiten, können nun hauptsächlich maschinell erfolgen, es muss gebaggert werden. „Nur dadurch, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist, unser Wohnhaus mehr oder weniger unversehrt blieb und wir nicht alleingelassen werden mit unserer Situation, geht es uns den Umständen entsprechend gut“, so die Betreiberin.

„Wir bedanken uns für jahrelange Treue“

Auf der Website der Fischzucht wird man mit der traurigen Nachricht empfangen: „Leider ist es uns nicht mehr möglich, Ihnen Speisefische küchenfertig oder als Filet beziehungsweise Lebendfische anzubieten. Das Unwetter in der Nacht von 16. auf 17. Juli 2024 hat unsere Fischzucht und den Fischbestand dermaßen zerstört, dass wir nicht sagen können, wie es in Zukunft weiter gehen wird. Wir bedanken uns jedoch auf diesem Weg für die jahrelange Treue“, heißt es dort von den Betreibern Igler.

Du willst helfen? Die Besitzer der Fischzucht haben ein Spendenkonto eingerichtet. „Wir wären über jede Spende dankbar“, so bittet die Familie Igler um Unterstützung. Kontoinformationen:

Familie Igler

AT52 3822 7000 0203 3918

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 13:17 Uhr aktualisiert