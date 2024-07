Altstadtzauber in Klagenfurt 2024: Was dich heuer erwartet

Im Frühjahr gab es erfreuliche Nachrichten zum Altstadtzauber. Heute, am 25. Juli 2024, fand eine Pressekonferenz im Rathaus Klagenfurt statt, 5 Minuten war für euch vor Ort. Der Altstadtzauber, als liebgewonnene Traditionsveranstaltung, ist ein Fixpunkt im Klagenfurter Terminkalender und weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hin bekannt. Zehntausende Besucher aus dem Alpen-Adria-Raum werden jedes Jahr von der magischen Kulisse angezogen, in welche die Plätze und Gassen der Innenstadt für drei Tage verwandelt wird. Bei einem Pressegespräch im Rathaus präsentierten Bürgermeister Christian Scheider, Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Max Habenicht sowie Burggraf Willi Noll und Sommeramtmann Stefan Lindner von den Stadtrichtern zu Clagenfurth die Details zum Altstadtzauber 2024.

©5 Minuten | Die heutige Pressekonferenz für den Altstadtzauber in Klagenfurt. ©5 Minuten | Sommeramtmann Stefan Lindner (Stadtrichter zu Clagenfurth), Burggraf Wilhelm Noll (Stadtrichter zu Clagenfurth), Bürgermeister Christian Scheider (TK) und Stadtrat Max Habenicht (Referent für Wirtschaft, Tourismus) (von links)

Magier, Gaukler und Kleinkünstler sowie Musik auf vier Showbühnen bilden heuer von 8. bis 10. August das umfangreiche Rahmenprogramm. 190 Shows, 30 Musik-Acts, vier Bühnen und 12 Kleinkunst-Spielflächen erwarten die Besucher bei freiem Eintritt. Um das zu ermöglichen, haben die Stadtrichter rund 4.000 Arbeitsstunden in die Planung und Vorbereitung des Altstadtzaubers gesteckt.

Für jeden etwas dabei

„Der Altstadtzauber hat ein Alleinstellungsmerkmal weit über die Grenzen Kärntens hinaus und bietet in den verschiedensten Bereichen für alle Generationen etwas. Solche großen Feste erfordern aber eine lange Vorausplanung. Damit verbunden ist auch das Abschließen längerfristiger Verträge. Daher freut es mich, dass wir den Vertrag mit den Stadtrichtern bis 2027 verlängern konnten und jährlich mit 110.000 Euro Förderung unterstützen“, betont Bürgermeister Christian Scheider. Stadt und Stadtrichter sind über die Jahre zusammengewachsen und richten gemeinsam dieses Klagenfurter Stadtfest aus. „Ich bedanke mich für die perfekte Zusammenarbeit, die Unterstützung ist großartig. Um noch richtig Werbung für den Altstadtzauber zu machen, werden wir erstmals mit einer Klagenfurter Delegation nach Villach fahren und am Brauchtumsumzug teilnehmen“, verrät Burggraf Willi Noll. Die Veranstalter rechnen mit 30.000 bis 35.000 Altstadtzauber-Gästen pro Trag. „Diese Veranstaltung trägt massiv dazu bei, viele Besucher im Umkreis von 150 Kilometern nach Klagenfurt zu bringen. Der Altstadtzauber ist eine der großen Veranstaltungen, welche die Frequenz in der Innenstadt erhöht“, bestätigt Stadtrat Max Habenicht.

Infos zum Ablauf

Los geht der Altstadtzauber schon am Donnerstag, 8. August, mit der offiziellen Eröffnung samt Bieranstich auf dem Neuen Platz ab 18.30 Uhr. Auf den vier Bühnen in der Innenstadt (Neuer Platz, Alter Platz, Heuplatz, Dr.-Arthur-Lemisch-Platz) treten von 14 bis 24 Uhr insgesamt 30 Musik-Acts auf. Auf den acht Kleinkunst-Spielflächen (Wiener Gasse, Alter Platz Ost, Alter Platz Center, Alter Platz West, Landhaushof, Kramergasse, Nordsee, Neuer Platz) haben Magier, Gaukler und Artisten das Sagen. Das Kinderprogramm wird heuer noch größer ausfallen und im Landhaushof einen eigenen Platz einnehmen. Für Spaß und Unterhaltung sorgen Zauberer, Kasperletheater, ein betreutes Bastelzelt, Schmink-Teams uvm. Natürlich darf auch der beliebte Flohmarkt rund um den Domplatz nicht fehlen. Getandelt werden kann von Freitag, 9. August, 7 Uhr bis Samstag, 10. August, 16 Uhr. Im Bereich Bahnhofstraße gibt es noch freie Standplätze, die nach dem „first come first save“ Prinzip vergeben werden. Jedes Jahr werden beim Altstadtzauber Spenden für einen karitativen Zweck gesammelt. „Im Vorjahr sind beachtliche 80.000 Euro zusammengekommen. Heuer wollen wir die Kinderkrebshilfe und die Menschen in der Innerkrems unterstützen“, so Sommeramtmann Stefan Lindner.