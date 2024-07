Cobra-Einsatz in Villach sorgte für Aufruhr: „Ging alles ganz schnell“

Zu einer Hausdurchsuchung rückte die Cobra am Donnerstag in Landskron aus.

Zu einer Hausdurchsuchung rückte die Cobra am Donnerstag in Landskron aus.

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagmorgen in einem Mehrparteienhaus in Villach-Landskron ab: „Gegen 9.30 Uhr stürmte plötzlich die Polizei in die Bude. Es gab viel Gebrüll“, schildert ein Leser gegenüber 5 Minuten. Bei der Landespolizeidirektion bestätigte man den Einsatz auf Nachfrage: „Es handelte sich um eine Hausdurchsuchung, an der auch das Einsatzkommando Cobra beteiligt gewesen ist“, so ein Polizeisprecher. Näheres dürfe er aber noch nicht verraten. „Die Ermittlungen sind noch voll im Gange.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 13:19 Uhr aktualisiert