GAK: Boris Hüttenbrenner übernimmt administrative Leitung

Mit der Rückkehr in die Bundesliga steht der GAK 1902 nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch vor neuen Herausforderungen, denen die Athletiker nun durch entsprechende Verstärkungen abseits des grünen Rasens begegnen wollen. Der bisherige Scout des Vereins und ehemaliger Bundesligaprofi Boris Hüttenbrenner wurde heute als zweiter Geschäftsführer der Profi-GmbH vorgestellt. Er unterstützt dabei Harald Hochleitner, der in seiner Funktion verbleibt, sich aber so in Zukunft ganz auf die gestiegenen Anforderungen im Finanzbereich des Vereins konzentrieren kann. „Mit Boris haben wir den idealen Mann für die Schnittstelle zwischen sportlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Belangen gefunden. Er ist bereits seit sechs Jahren Teil unseres Teams, und ich schätze neben seiner fachlichen Kompetenz vor allem auch seinen großartigen Charakter“, lobt Obmann Rene Ziesler. Hüttenbrenner absolvierte rund 330 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga und kam auf vier Europacup-Einsätze.

„Ich freue mich auf diese neue, große Aufgabe“

Der gebürtige Obersteirer studierte neben seiner Profikarriere Betriebswirtschaft an der Universität Klagenfurt und war danach in der betrieblichen Organisation der Merkur Insurance Group tätig. „Ich freue mich auf diese neue, große Aufgabe und danke dem GAK für das Vertrauen. Wir haben in den letzten Jahren Großartiges erreicht, und ich werde alles dafür tun, dass wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen“, erklärt Hüttenbrenner. Neben seinen Aufgaben in der Profi-GmbH wird Boris Hüttenbrenner künftig auch die Schnittstellenkoordination zwischen allen Gesellschaften und Organisationseinheiten des Vereins übernehmen.