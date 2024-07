Klimaproteste am Frankfurter Flughafen: Salzburger Airport betroffen

Am Donnerstagvormittag kam es am Flughafen Salzburg zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs, die durch einen Klimastreik am Flughafen Frankfurt verursacht wurden. Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ sorgten dafür, dass mehrere Flüge von und nach Frankfurt entweder verspätet oder gar nicht abflogen. Ein Flug startete etwa zweieinhalb Stunden verspätet, und ein weiterer musste am Vormittag annulliert werden.

Proteste am Wochenende angekündigt

Die Klimabewegung „Letzte Generation“ plant bereits weitere Protestaktionen. Für das kommende Wochenende sind ähnliche Störungen am Flughafen Wien-Schwechat angekündigt. Reisende sollten sich auf mögliche Verzögerungen und Änderungen ihres Reiseplans einstellen.

Vorbereitungen am Flughafen Salzburg

Der Flughafen Salzburg hat sich auf solche Krisensituationen vorbereitet. Alexander Klaus, Pressesprecher des Flughafens, erläuterte gegenüber dem ORF: „Wir tauschen Informationen aus, von Testabläufen bis hin zu Verfahrensanweisungen. Es ist wichtig, Notfallpläne parat zu haben und eng mit den Blaulichtorganisationen vernetzt zu sein.“ Der Flughafen Salzburg hält es für unerlässlich, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, da Flughäfen krisenanfällig sind.

Wiederaufnahme des Flugverkehrs in Frankfurt

Der Flughafen Frankfurt konnte den Flugverkehr um 8:00 Uhr wieder aufnehmen. Während des Protests wurden acht Personen festgenommen. Die Situation am Frankfurter Flughafen ist nun wieder unter Kontrolle, aber die Auswirkungen der Proteste sind weiterhin spürbar.