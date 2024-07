Happ nach Schlangenrettung: „Telefon steht nicht mehr still“

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 14:07 / ©Reptilienzoo Happ

Es sollte alles geheim bleiben, bis es 5 Minuten aufgedeckt hatte. In einem verwahrlosten Haus in Drobollach wurden nicht weniger als 36 Schlangen beherbergt, davon 16 giftige. Eine davon, eine giftige Levanteotter, landete schließlich bei Helga Happ, die nun ein Interview nach dem anderen geben muss. „Ich komme kaum mehr zum Arbeiten, mein Telefon steht nicht mehr still. Ihr habt die Medien ordentlich aufgescheucht“, staunt sie.

Restlichen Schlangen in Quarantäne

Die restlichen 35 Schlangen sind nun in Villach in Quarantäne untergebracht. Dort ist man noch immer bemüht, den Ball flach zu halten. „Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, steht eh alles in 5 Minuten“, heißt es aus dem Rathaus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 14:15 Uhr aktualisiert