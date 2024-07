Skigebiet Flattnitz vor Schließung: Rettung durch Bürgerinitiative?

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 14:14 / ©WKK/KK

Seit Monaten gibt es Berichte über eine mögliche Schließung des Skigebiets auf der Flattnitz – und das nicht ohne Grund. Mit Ende 2026 läuft die Konzession für den Sessellift aus. Zudem sieht ein Vertrag nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit dem Grundeigentümer vor, dass der Betrieb zu diesem Zeitpunkt eingestellt wird. Die beiden Schlepplifte wären davon nicht betroffen. Denkbar wäre auch der Bau eines neuen Verbindungsliftes zwischen den beiden Schleppliften.

Alle Gemeinden für Rettung des Schigebiets

Der St. Veiter Wirtschaftskammer(WK)-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer kämpft weiterhin für den Erhalt des Skigebiets: „Wir haben bereits monatelang konstruktive Unterstützung geleistet. Ziel ist es, gemeinsam ein zukunftsfähiges Konzept auf die Beine zu stellen und ein erster wichtiger Schritt dazu ist uns bei der Bürgermeister-Konferenz gelungen. Jetzt sind jene am Zug, die Interesse haben, das Ruder in die Hand zu nehmen.“ Der politische Wille zur Rettung des Skibetriebs wurde abgefragt. Alle zwölf anwesenden Gemeinden sprachen sich klar dafür aus. Die Stilllegung der Lifte könnte aber aufgrund fehlender finanzieller Mittel schon früher erfolgen. „Der jährliche Abgang ist nicht mehr tragbar“, sagte der Glödnitzer Bürgermeister Hans Fugger (ÖVP). „Die Gemeinde Glödnitz ist aber immer hinter dem Skigebiet Flattnitz gestanden und will es auch erhalten.“

Fährst du gerne Schi? Ja, ich bin den ganzen Winter am Berg. Ja, aber es wird mir langsam zu teuer. Nein, ist nicht mein Sport. Ich kann nicht Schifahren. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Insolvenzverfahren droht

Doch ohne Investor fehlt allerdings das Geld, nicht nur für den Betrieb und dringend notwendige Investitionen. Erst vor Kurzem hat die Gemeinde mit Peter Urabl einen neuen Geschäftsführer für die Liftgesellschaft bestellt, nachdem der Vorgänger überraschend abgetreten ist. Eine Insolvenz abzuwenden, wird schwierig, sagt Urabl: „Es fehlt an Geld und wir haben eine sehr kurze Frist bis Ende August, um es aufzutreiben. Sonst muss die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bei Gericht beantragt werden. Das heißt aber nicht, dass es mit dem Skigebiet nicht weitergehen kann.“

Rettung durch Bürgerinitiative?

Ulf Six, Sprecher der Bürgerinitiative, vertritt nach seinen eigenen Angaben 10.000 Menschen aus der Region: „Diese Menschen haben mir ihre Gedanken und Ängste erzählt. Aber auch viele Unternehmer befürchten Einbußen, wenn es das Skigebiet nicht mehr gibt. Die Infrastruktur ist entscheidend, damit die Betriebe auch in der Region bleiben und die Arbeitsplätze erhalten bleiben.“ Die Bürgerinitiative kann sich vorstellen, den Lift zu übernehmen und zu betreiben. Hinter der Bürgerinitiative stehen neben Privatpersonen auch zahlreiche Unternehmer, die durchaus bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Grundvoraussetzung ist aber eine durchdachte, betriebswirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Lösung.