Vermisste Helene : 13-Jährige ist wohlbehalten gefunden worden

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 14:33 / ©privat

Seit Sonntag galt Helene, ein 13-jähriges Mädchen aus Wien, als vermisst. Ihre Familie erlebte beängstigende Tage, da niemand wusste, wo sich das Kind aufhielt. Ein Hinweis deutete darauf hin, dass Helene mit einem jungen Tunesier unterwegs gewesen sein könnte.

Erfolgreiche Suche dank Hinweise aus der Bevölkerung

Helenes Vater und seine Helfer verteilten hunderte Flyer in Wien-Favoriten. Trotz ihrer Bemühungen gab es zunächst keine brauchbaren Hinweise. Am Donnerstagvormittag kam jedoch die gute Nachricht: Helene wurde in Favoriten gesehen.

Helene ist wohlauf

Dank eines Tipps aus der Bevölkerung konnte die Polizei das Mädchen finden. Ingrid Pöschmann, Pressesprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, bestätigte heute.at, dass Helene wohlauf und unverletzt ist. Sie wurde noch am selben Tag routinemäßig in einem Krankenhaus untersucht.