Drogen im Wert von 600.000 Euro sicher gestellt: Festnahme

Anfang Juni beobachteten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS Wien) im Zuge ihres Streifendienstes in der Weyringergasse im Bezirk Wieden zwei Männer, die sich suchtgiftszenetypisch verhielten. Einer der beiden, ein 41-jähriger serbischer Staatsangehöriger, stieg zu seinem Komplizen, einem 54-jährigen serbischen Staatsangehörigen, in den PKW, verließ diesen allerdings kurze Zeit später wieder, woraufhin der 54-Jährige angehalten und durchsucht wurde. Hierbei wurden 4,7 g Marihuana sowie € 1.870,- Bargeld sichergestellt. Etwa zeitgleich wurde auch der 41-Jährige angehalten. Bei ihm stellten die Beamten Bargeld in Höhe von € 14.140,- sicher.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden die Wohnungen der beiden Männer in den Bezirken Landstraße und Donaustadt und ein vom 54-Jährigen gemietetes Geschäftslokal durchsucht. Im Zuge dessen stellten die Beamten eine größere Menge Kokain und Marihuana sowie Bargeld sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt gebracht

Insgesamt stellten die Beamten rund 4,8 Kilogramm Kokain und rund 24 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von etwa € 600.000,- sicher. Die Höhe des sichergestellten Bargeldes betrug insgesamt € 32.910,-. Die beiden Tatverdächtigen verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.