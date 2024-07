Keine Hundstage mehr in Klagenfurt: Neue Trinkbrunnen für Vierbeiner

Seit Tagen herrschen Rekordtemperaturen, sowohl Menschen als auch Hunden ist heiß. Darum haben Tierschutzreferent Bürgermeister Christian Scheider und der für Stadtgarten und Brunnen zuständige Stadtrat Max Habenicht haben heute den ersten von mehreren Trinkwasserbrunnen für Hunde präsentiert. „Hunde sind mit ihrem Körper dem aufgeheizten Boden noch näher und leiden in der Stadt sehr unter der Hitze. Und auch die empfindlichen Pfoten bekommen die Hitze zu spüren“, sagt Bürgermeister Christian Scheider, der sich gemeinsam mit Gemeinderat Michael Gussnig für Trinkwasserbrunnen für Hunde eingesetzt hat.

Erste Tränke am Neuen Platz

Die erste Hundetränke befindet sich auf dem Neuen Platz, sie ist direkt an den bestehenden Trinkwasserbrunnen für die Allgemeinheit gekoppelt. Die Tiere können hier trinken und auch die Pfoten können ein wenig abgekühlt werden. Habenicht, der für die städtischen Brunnenanlagen verantwortlich zeichnet, freut sich ebenfalls über die tierfreundliche Neuerung. „Hundebesitzer haben ihre vierbeinigen Freunde beim Stadtbummel mit, für sie und ihre Hunde ist dies – gerade an Sommertagen – ein Service, den wir gerne anbieten“, so Stadtrat Habenicht. Die Hundetränken werden folgend auch an weiteren Trinkwasserbrunnen angebracht.