Mehr als 600 Grazer traten bei der CityRadeln-Tour in die Pedale

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 14:44 / ©Steirerwerk

Manche behaupten, der Pulk beim gestrigen CityRadeln am 24. Juli war diesmal besonders flott unterwegs, weil durch die Aussicht auf würzige Grillwürstel vom Profi der Tritt in die Pedale noch motivierter war. Neben Radprofi Edi Fuchs machten sich unter anderem die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie Landesrat Karlheinz Kornhäusl auf die von der Grazer Verkehrsplanung organisierten Runde, die in den Süden bis nach Seiersberg führte.

©Steirerwerk ©Steirerwerk ©Steirerwerk

Die Stärkung mit g’schmackigen Grillwütsteln, reschen Semmerln und erfrischenden Getränken bei der Weber-Grill-Labestation in der Rudolf-Kratochwill-Straße genossen die mehr als 600 Radler:innen bei der Hälfte der Strecke umso mehr, spulten sie bei der längsten Tour des Jahres doch insgesamt 20,2 Kilometer auf in Fahrtrichtung autofreien Straßen ab. Bei einem angenehmen Sommerlüfterl wurden also ordentlich Meter gemacht.