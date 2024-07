Polizei schnappt Serieneinbrecher: Wem gehören die Sachen?

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 14:48 / ©5 Minuten

Zuvor waren diese in zwei Wohnung eingebrochen. Die drei mutmaßlichen Einbrecher (47, 47, 53 – alle StA: Serbien) verhielten sich äußerst professionell, insbesondere während des Auskundschaftens möglicher Einbruchsziele. Dabei bewegten sie sich im Straßenbild so, dass ohne das professionelle Verhalten der Beamten der EGS eine Observation sofort enttarnt worden wäre. Bei den drei Männern wurde Einbruchswerkzeug und diverses Diebesgut sichergestellt. Darunter waren unter anderem Schmuck, Elektronikartikel und eine E-Gitarre. Diese konnte noch keinem Opfer zugeordnet werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Durch umfassende Ermittlungen konnten den Beschuldigten bislang weitere vier Wohnungseinbrüche zugeordnet werden. Die Tatorte befinden sich in den Bezirken Landstraße, Penzing und Währing. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) die Gitarre betreffend werden unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25600 erbeten.