Evakuierung am Hauptbahnhof Klagenfurt: Verdächtige Koffer sorgen für Aufregung

Am 25. Juli 2024 gegen 10 Uhr zeigte ein ÖBB-Mitarbeiter bei der Polizei mehrere unbeaufsichtigt abgestellte Gepäckstücke am Hauptbahnhof Klagenfurt am Wörthersee an. Mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt fuhren zum Einsatzort und sahen dort drei Reisekoffer in der Empfangshalle stehen.

Klagenfurter Hauptbahnhof geräumt

Da das Gepäck schon längere Zeit unbeaufsichtigt im Innenbereich des Bahnhofes stand und eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der gesamte Bahnhof durch die eingesetzten Streifen großflächig geräumt. Auch der Zugverkehr wurde durch die ÖBB rund um das Bahnhofsgelände gesperrt.

Sprengstoffexperten ermittelten

Wenig später trafen sprengstoffkundige Polizeibeamte am Einsatzort ein und begannen mit der Überprüfung der Gepäckstücke. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um keine gefährlichen Gegenstände, sondern um Kleidung handelt und es wurden alle Sperren wieder aufgehoben.Während des gesamten Einsatzes wurden keine Personen verletzt oder Sachen beschädigt.