Reitunfall im Lavanttal: Touristin wurde schwer verletzt

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr starteten eine 41-jährige deutsche Urlauberin und eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg in einer Vierergruppe einen Reitausflug in ein Waldstück in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud im Lavanttal. Im Zuge dessen ritten sie im Galopp im Wald über eine Lichtung, wo die 41-jährige Urlauberin, welche das Schlusslicht der Gruppe bildete, vom Pferd stürzte und sich dabei unbestimmten Grades am Rücken und am rechten Handgelenk verletzte. Die schwer verletzte Urlauberin wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschrauben „C 11“ in das UKH Klagenfurt geflogen.