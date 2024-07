Engpässe: Grazer VinziWerke suchen dringend Alltagshelden

Für Menschen in Not

Die derzeitigen Wetterextreme stellen eine große Belastung für die körperliche Gesundheit vulnerabler Gruppen dar. Besonders obdach- und wohnungslose Menschen sind diesen Bedingungen hilflos ausgesetzt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie in dieser Zeit Schutz in sicheren und kühlen Rückzugsorten finden. Die Einrichtungen der VinziWerke arbeiten durchgehend daran, diesen Schutz zu gewährleisten, benötigen aber dringend die Unterstützung von freiwilligen Mitarbeitern. „Um in unseren Einrichtungen täglich Schutz und Unterstützung bieten zu können, sind wir auf die Hilfe unserer freiwilligen Mitarbeiter angewiesen“, betont Nicola Baloch, stellvertretende Koordinatorin der VinziWerke. Besonders in den Sommermonaten, wenn viele ihren Urlaub genießen, wird zusätzliche Unterstützung unverzichtbar. „Wir sind sehr dankbar für jede Person, die ihre Zeit und Energie investiert, um unseren Bewohnern zu helfen“, fügt sie hinzu. Die VinziWerke rufen daher dazu auf, sich als Alltagsheld zu engagieren.

Alltagshelden gesucht

Für die Mitarbeit in den Einrichtungen der VinziWerke sind keine Vorkenntnisse notwendig. Wichtig sind vor allem Einfühlungsvermögen, Toleranz und die Bereitschaft zuzuhören. Neue Freiwillige werden umfassend von erfahrenen Ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Teams eingearbeitet. Jede*r entscheidet anschließend selbst, wie viel Zeit sie oder er für die Mitarbeit zur Verfügung stellen möchte.

Wo dringend Unterstützung benötigt wird VinziNest und VinziSchutz: Tagdienste, Wochenenddienste, Nachtdienste

Tagdienste, Wochenenddienste, Nachtdienste Haus Rosalie: Nachtdienste

Nachtdienste VinziTel: Nachtdienste

Nachtdienste VinziLife: Nachtdienste und Wochenenddienste

Über die VinziWerke

Die VinziWerke sind 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg entstanden, die sich um jene Menschen kümmert, die aus der Bahn geraten sind und deshalb in Armut leben. In den mittlerweile 40 Institutionen der VinziWerke in der Steiermark, Wien und Salzburg finden täglich bis zu 450 Personen Unterkunft und 1.700 Personen werden mit Essen und Lebensmitteln versorgt. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg ist eine von 146 Vinzenzgemeinschaften in Österreich, weltweit sind es 50.000 in 148 Ländern. Die Vinzenzgemeinschaften sind Gruppen, die selbständig und unabhängig voneinander auf Basis der Ehrenamtlichkeit bemüht sind, Armen das Leben zu erleichtern bzw. sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2024 um 16:24 Uhr aktualisiert