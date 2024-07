kaerstin.at: Villacher Bürgerportal mit neuen Funktionen

Das Bürgerportal kaerstin.at (was bedeutet: „kommunale Angelegenheiten erstaunlich einfach nutzen“) vereinfacht die digitale Kommunikation mit der Stadt Villach. Viele Villacher verwenden kaerstin.at bereits zur Anzeige ihrer Gebührenvorschreibungen, Kommunalsteuerschreiben, Kindergartenbeiträge usw. Wie das digitale Portal funktioniert, erfahren Bürger in einem Informationsblatt, das der nächsten Gebührenvorschreibung beigelegt ist. In dem Kuvert, das gebührenpflichtigen Bürgern in den nächsten Tagen zugestellt wird, gibt es auch eine Zusammenschau aller Kommunikationskanäle der Stadt Villach.

Neue Funktionen und mehr Nutzerfreundlichkeit

Die Übersichtlichkeit sowie die Nutzerfreundlichkeit von kaerstin.at wurden verbessert: Auf den ersten Blick sieht man den aktuellen Kontostand bzw. welche Gebühren man bereits bezahlt hat. Es ist mit den neuen Funktionen auch möglich, nicht nachweisliche Sendungen über kaerstin.at zu erhalten. Zudem wird – im Stil eines e-Mail- Postfachs – angezeigt, welche Schriftstücke man neu erhalten hat. Auch ist es jetzt möglich, sich alle bisher über kaerstin.at erhaltenen Schriftstücke über eine neue Funktion in einem „elektronischen Archiv“ anzusehen.

Zeitsparend und gut für die Umwelt

kaerstin.at erspart Benutzern Zeit sowie der Stadt Kosten für Drucksorten und auch Portogebühren. Außerdem ist die Nutzung des digitalen Portals aufgrund des Papierverzichts gut für die Umwelt. Auf die ersten 100 neuen Nutzer warten in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus, Eingang II, während der Öffnungszeiten kleine Villach-Geschenke.