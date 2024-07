Darum heulen in Perau die Sirenen

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Villach-Perau.

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Villach-Perau.

Im Osten Villachs heulten am Donnerstagnachmittag die Sirenen. Der Grund: In einem Haus in Perau war es zu einem Kellerbrand gekommen, wie uns Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach am Telefon mitteilte. „Aktuell stehen die Freiwillige Feuerwehr Perau sowie die Hauptfeuerwache Villach im Einsatz. Die Einsatzkr√§fte sind noch vor Ort“, gab Scharf bekannt. Laut dem Villacher Polizeichef Erich Londer war wohl eine Matratze im Keller des Hauses in Brand geraten. „Bei dem Brand wurde niemand verletzt“, erkl√§rte Londer im Gespr√§ch mit 5 Minuten.