„Klagenfurt im Blumenschmuck“: Fachjury besuchte Hobbygärtner

Veröffentlicht am 25. Juli 2024, 16:31 / ©StadtKommunikation/Zechner

Eine Fachjury besuchte in den letzten drei Tagen die Teilnehmer der beliebten Veranstaltung „Klagenfurt im Blumenschmuck“. Im Zuge der Besuche wurden die dekorativen Werke der 210 teilnehmenden Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner besichtigt und anschließend bewertet.

„Viel Hingabe zu Blumen und Pflanzen“ in Klagenfurt

„Diese langjährige Veranstaltung zeigt Jahr für Jahr, wie viel Arbeit und Liebe die Klagenfurterinnen und Klagenfurter in ihren Garten stecken. Ich bin wirklich begeistert von so viel Hingabe zu den Blumen und Pflanzen und bedanke mich bei der Jury für ihre Fachexpertise“, so Stadtgartenreferent Stadtrat Max Habenicht.

Breit aufgestellte Fachjury

Die diesjährige Jury bildeten Stadträtin Sandra Wassermann, die Gemeinderätinnen Lucia Kernle und Edeltraud Ratz, Annemarie Strasser, Markus Strutz (Tourismusregion Klagenfurt), Gärtnermeister Niki Toschkov und Gottlieb Selan von der Abteilung Stadtgarten. In unterschiedlichen Kategorien, die von Häusern und Wohnungen mit Garten oder Balkon über Gasthöfe bis hin zu natürlichen Biotopen reichten, bewertete die Jury die Teilnehmer. Im November erfolgt die große Preisverleihung.