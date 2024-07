Tochter sucht verzweifelt nach Mutter: Demenzkranke Frau (66) vermisst

Nach einer ersten erfolglosen Suchaktion am 24. Juli 2024 wird auch heute weiter intensiv nach einer 66-jährigen Johanna S. aus dem Bezirk Braunau gesucht. Die demenzkranke Frau wurde zuletzt am 23. Juli 2024 gegen 22 Uhr von einer Nachbarin im Stadtgebiet von Braunau gesehen. „Weil auch das Fahrrad der Frau nicht mehr vor Ort ist, wird davon ausgegangen, dass sie mit diesem unterwegs ist. Da sie mit ihrem Fahrrad gerne nach Ranshofen fährt, erstreckt sich die Suche auch auf diesen Bereich“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau trägt silberfarbene Sneaker-Schuhe ohne Schnürsenkel und kauft ihre Lebensmittel favorisiert bei Norma in der Salzburger Straße in Braunau. Sie hat rotbraune Haare und ist 160 bis 165 Zentimeter groß.

©privat Die Suche nach der vermissten Johanna S. läuft

Die Suche nach Johanna läuft

Angehörige der Vermissten bitten auch in den Sozialen Medien um Hilfe bei der Suche. Das Posting wurde bereits hundertfach geteilt. „Meine Mutter wird vermisst“, teilt die Tochter der abgängigen Frau mit und bittet um Mithilfe. Auch das Portal Österreich findet euch unterstützt bereits bei der Suche nach der Vermissten: „Jeder Hinweis ist wichtig und hilft uns eine vermisste Person wieder zu finden.“