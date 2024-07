Frauenpower: Das sind die Kärntner SPÖ-Kandidaten für die Nationalratswahl

26 Frauen und 22 Männer, 48 engagierte Kärntner Persönlichkeiten – das ist die Kandidatenliste der SPÖ-Kärnten für die Nationalratswahl am 29. September. Am heutigen Donnerstag wurden die die Landesliste und die Wahlkreislisten der SPÖ Kärnten von SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher im Auftrag des SPÖ Kärnten-Landesparteivorsitzenden Landeshauptmann Peter Kaiser und dem Kärntner Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl, Klubobmann und Nationalratsabgeordneter Philip Kucher, bei der Landeswahlbehörde eingereicht.

„Modell Kärnten“ als Vorbild

„Erfahrung und Leidenschaft, Neugier und Verantwortung, eine gute Balance zwischen Männern und Frauen – wir haben ein echt starkes Kärntner Team für die Nationalratswahl im Herbst zusammengestellt. Es geht darum, ob wir die SPÖ auf Bundesebene mit unserem Spitzenkandidaten Andi Babler in Regierungsverantwortung bringen und damit sicherstellen, dass alle Menschen in Österreich die gleichen Chancen und Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben erhalten. Wir wollen das ‚Modell Kärnten‘, nämlich konstruktive und respektvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, auch in der nächsten Bundesregierung sehen“, so Kaiser.

Jüngster Kandidat erst 18 Jahre alt

Für die Kärntner SPÖ gehen 26 Frauen und 22 Männer ins Rennen. Das Durchschnittsalter auf der Liste beträgt 43 Jahre – der jüngste Kandidat, Lorenz Meschik aus Villach, ist 18 Jahre jung. An der Spitze der Kärntner Landesliste folgen nach Philip Kucher (Wahlkreis Klagenfurt) die Kärntner Landesfrauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner (Wahlkreis Villach), der St. Veiter Jurist Clemens Mitteregger (Wahlkreis Ost), die Mallnitzer Angestellte Daniela Lerchbaumer (Wahlkreis West) sowie der Klagenfurter Angestellte und Jugend-Gewerkschafter Mario Pichler (Wahlkreis Klagenfurt).