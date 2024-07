Schwerer Sturz: 75-jähriger Deutscher per Hubschrauber gerettet

Heute Nachmittag unternahm ein 75-jähriger Urlauber aus Deutschland gemeinsam mit zwei Freunden eine Wanderung vom Niedersachsenhaus zur Duisburger Hütte in der Gemeinde Flattach im Bezirk Spittal an der Drau. Gegen 14.30 Uhr kam der Urlauber im Zuge des Abstiegs im Bereich der Fraganter Scharte in ca. 2.600 m Seehöhe aus eigenem Verschulden zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Verletzung im Bereich der Schulter zu. Daraufhin setzte einer seiner Bekannten per Notruf die Rettungskette in Gang. Der Tourist wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers „C 7“ geborgen und in das BKH Lienz geflogen.